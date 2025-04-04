東方日報B1：全球冧市　道指曾插千六　美匯挫2%

美國總統特朗普的對等關稅措施力度超乎預期，加上財長貝森特一副置美股暴瀉於不顧的態度，拖累美股和美元「股匯雙殺」！美股周四早段暴瀉，道指跌1,603點，低見40,621點；標指、納指分別跌234點及896點。美匯指數亦低見101.27，跌幅達2.44%，反映資金正撤出美元風險資產。因應關稅帶來的通脹風險，摩根士丹利將聯儲局下次減息的時間點預測，從今年6月推遲至明年3月，意味利率將續高企，打擊經濟及金融市場。

大摩首席美國濟學家Michael Gapen直言︰「考慮到未來數月通脹可能會明顯推高，我們取消了6月份減息的預測。」然而，聯儲局減息預期推遲似乎無礙國債債息下跌，10年期國債孳息率更一度低見4.002厘，反映大量流出美股的資金需要安置，相當一部分流入了債市，推高了國債價格。

準確預言近年美國通脹飆升的前美國財長薩默斯，亦針對關稅發表評論，直言美國經濟將遭遇類似石油危機的衝擊，削弱經濟生產力的同時，也推高通脹和失業率。他指出，經濟陷入衰退的機率已達到50%，任何關稅都會用「一美元對一美元」的比例影響物價。ING銀行全球市場主管Chris Turner亦指出，美國經濟前景受損，導致美元面臨困境。

關稅消息公布後美股暴瀉是毋庸置疑的事實，但現任財長貝森特卻辯稱︰「股市的拋售更多是由於大型科技股大幅回調。」他又聲稱，納指於中國人工智能(AI)模型發布當日開始見頂回落，因此股市下跌是「美股7雄」等科技股遭到拋售，而不是關稅政策所致。

貝森特的說法明顯是倒果為因，科技股下跌在於市場擔心關稅損害經濟前景，故將資金撤出股市。執掌「炒房」的高盛美洲股票銷售交易主管John Flood表示，新關稅幅度遠超預期，「將會打擊經濟增長、推高通脹，並導致美國股市繼續受壓」，使得當前市場陷於恐慌狀態。他直言︰「我們目前正在見證大規模的科技股拋售，以及對沖基金激進地做淡。」

最新公布的數據顯示，美國上周首申領失業救濟人數為21.9萬人，少過預期，但截至前周止持續申領人數為190.3萬人，多過預期，且是2021年11月後新高。

至於促使特朗普發動貿易戰的貿易赤字方面，2月份美國商品及服務貿易赤字為1,227億美元，按月減少6.1%。其中，對中國的貿易逆差為265.86億美元，較1月時的296.91億美元減少了10.45%；對墨西哥的逆差則按月擴大8.41%，達到167.7億美元。

展望後市，瑞銀財富管理認為，由於投資者考慮到美國經濟、企業盈利增長預期轉差，加上潛在的關稅升級風險，美股仍會面對一段時間的波動。不過，該行仍然看好下半年美股表現有所好轉，因為關稅措施宣布後，接下來只會有更多貿易談判的好消息，包括AI在內的投資主題長遠仍然有投資價值。