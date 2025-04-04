美聯：3月累積貨尾量按月回落約1.6%　港島區減幅最大

據美聯物業研究中心資料顯示，3月份全港累積貨尾量(包括樓花及現樓)錄約22,492個單位，較2月份約22,868伙按月下跌約1.6%。貨尾已連跌2個月，累跌2.7%。無疑目前貨尾供應依然充裕，惟近月出現高位回落迹象。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指，若將3月份累積貨尾量按3區劃分，港島區(包括愉景灣)貨尾減幅最大，上月錄3,069伙，按月減少約7.2%，並持續為貨尾單位最少的區域；九龍區(包括將軍澳及西貢)貨尾單位按月亦減少約2.6%，不過該區仍錄12,605伙，意味着全港逾2.2萬個貨尾單位中，九龍區佔超過一半，該區依然是貨尾量最多的地區；新界區方面，3月貨尾錄6,818伙，按月上升約3.1%。

3月份樓市氣氛向好，發展商趁勢推多個項目應市，並取得突出銷情，不少單位迅速被市場吸納，3月一手成交量超越2,400宗，按月激增約97%，並創5個月新高。上月一手成交暢旺，當中不少舊貨尾持續沽售，因此3月累積貨尾量得以持續減少。

事實上，回顧今年首季一手成交量共錄近4,400宗，當中約2,620宗屬於今年首季推出市場發售的全新盤，佔約59.6%；至於餘下約40.4%的一手成交為2024年或以前推售項目的貨尾單位。由此可見，舊貨尾持續被市場吸納。