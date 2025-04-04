傳台積電救Intel　郭明錤︰無經營權衰硬　原因係...

市傳台積電夥英特爾(Intel)組成合資公司營運英特爾的晶片廠，台積電會以「一些技術」換取合資公司20%股權，據報背後有白宮和商務部的手影。特朗普對台積電這樣的慾壑難填，加上其關稅戰恐損害全球消費電子方面的晶片需求，難怪台積電ADR周五盤前又瀉過。

身為台灣人，天風證券分析師郭明錤對傳聞發表評論。他指，台積電的先進製程競爭優勢(良率)是許多層面，包括人員管理、組織文化、設備與材料採購、專利與技術路線規劃、市場調查、客製化服務等環環相扣後的結果，非單純採購設備與技術轉移就能複製。

如果要台積電協助Intel改善生產良率，不管是哪種合作形式，成功的前提是台積電擁有Intel的經營權並複製其管理模式，否則只是曠日費時且失敗機率高。

所以，郭明錤認為，如果美國政府要求台積電協助改善Intel生產良率，提案團隊必須確保台積電擁有經營權，但就算有，由於組織改造本非易事，能否接受一定的失敗機率且需等待一段時間才有成果。如果台積電不能擁有Intel的經營權，則失敗機率極高，提案團隊又能否對失敗負責？

他補充道，「當然，如果只是走個程序代表有做事，並接受在Trump(特朗普)任內可能沒有成果，那可忽略以上分析。」