【星期一‧炒啲乜】美股「史詩級」暴跌　港股難幸免？

美國總統特朗普上周制出的對等關稅認真「大癲」，亞洲淪為重災區，當中對中國商品加徵34%關稅。「狂人」的關稅大招不但「嚇親」貿易夥伴，金融市場同樣被嚇散，美股慘遭「血洗」，遭遇「史詩級」暴跌，上周四(3日)及上周五(4日)兩日累插3,000點。

Tastylive.com期貨戰略及外匯主管Chris Vecchio表示，股票出現如此嚴重的拋售並不出奇，因特朗普的全球關稅是100年來對全球貿易的最大破壞。至於本地金融市場，分析料恒指本周22,400點有支持，之後走勢視乎其他國家如何回應美國關稅，以及特朗普會否有暫緩舉措。

經濟數據方面，內地本周將公布3月新增人民幣貸款及貨幣供應數字，以及居民消費價格指數(CPI)及工業生產者出廠價格指數(PPI)，美國3月CPI及PPI也於本周出爐，另外還有英國國內生產總值(GDP)。另一方面，美企將本周將公布業績，包括摩根大通及富國銀行。

印度央行周內將公布議息結果，據最近一項調查，預計是次央行將再次減息0.25厘。分析師警告，由於美國最新的關稅，印度經濟增長可能在目前財年放緩20至40個基點，促使央行進一步減息。在美國總統特朗普日前宣布的關稅措施中，印度被徵收26%的關稅。此外，紐西蘭央行將公布議息結果，儘管紐西蘭經濟擺脫衰退，但特朗普關稅炮火全開威脅經濟前景，預料央行將連續5度減息，下調幅度0.25厘。

近來金融市場風高浪急，投資者入市前，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以控風險。

1、鄺紫珊：留意抗通脹、內需主題及技術領先產業

2、葉尚志：內需股受關稅影響較少 康師傅料獲資金追捧

3、郭家耀：未來高淨值人群消費與投資邏輯更看重長期價值

4、陳鳳珠：美國加徵汽車關稅或推高通脹

5、陳樂怡：萬洲國際現金流大升利派息 宜伺機吸納

6、曜熊理財：關注黃金等避險資產應對波動市