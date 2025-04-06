樓市蝕讓個案湧現　屯門納米樓209萬沽出

樓市蝕讓個案持續湧現，屯門納米盤菁雋再有業主損手沽貨，實用面積約141方呎開放式單位以209.6萬元售出，2019年至今貶值約11.7萬元。新買家為內地客，以一筆過付款形式購入上址。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原柳志明表示，堅尼地城太白居低層B室，實用面積約405方呎，兩房間隔，上月以680萬元放售，現以580萬元沽出，呎價約14,321元。

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九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨於過去3天假期錄得兩宗成交，包括8期百老匯街110號低層A室，實用面積約855方呎，三房間隔，以763萬元易手，呎價約8,924元。

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新界區

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田第一城40座低層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，放盤兩個月減價50萬元，以390萬元成交，呎價約13,732元。

●中原侯惠良指出，沙田希爾頓中心A座中層4室，實用面積約283方呎，兩房間隔，叫價約398萬元，議價後以396.8萬元獲承接，呎價約14,021元。原業主持貨8年帳面微蝕約8.2萬元，期內貶值約2%。

●世紀21奇豐袁麗詩指出，沙田溱岸8號2座高層C室，實用面積約1,262方呎，四房間隔，放盤3個月累減500萬元或約16.9%，以2,450萬元連車位沽出，呎價約19,414元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢逸瓏海匯1座高層A室，實用面積約837方呎，現為兩房套房間隔，望內園池景，原開價900萬元，減至870萬元成交，呎價約10,394元。原業主2019年11月以1,219萬元購入上址，持貨逾5年帳面虧蝕349萬元，單位跌價約29%。

●祥益謝利官表示，天水圍嘉湖山莊賞湖居4座高層G室，實用面積約548方呎，三房間隔，累減25萬元，成交價460萬元，呎價約8,394元。

●祥益袁思賢指出，屯門菁雋高層30室，實用面積約141方呎，開放式間隔，獲內地買家以一筆過付款形式購入，售價209.6萬元，呎價約14,865元。原業主2019年以約221.3萬元入市，現轉手帳面蝕約11.7萬元。

●香港置業莊家豪表示，將軍澳日出康城緻藍天3座極高層單位，實用面積約781方呎，套三房間隔，以1,000萬元放售，放盤一年多減至900萬元易手，呎價約11,523元。

●利嘉閣鄧達榮稱，將軍澳夾屋叠翠軒3座中層A室，實用面積約452方呎，兩房間隔，以465萬元自由市場價成交，呎價約10,288元。屋苑現有約28個單位放盤，入場費約560萬元起。

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