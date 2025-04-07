富瑞：市場憂美方還擊 中國1個月內加碼刺激經濟

中國上周五對等反擊美國的對等關稅，特朗普隨即表示中國「玩大了」。

富瑞中國經濟學家兼中國金融地產行業首席分析師陳姝瑾發表報告，指根據客戶反饋，逾60%投資者估計，華府會再對中國貨加徵20%或以上的關稅；又有一部分預期限制中國在美投資、提高中國企業進入美國市場的門檻，以及出更多招壓制中國科技產業。

按照以前中國貨關稅每被加一個百分點，出口會少1%計算，一旦特朗普第二任期對華關稅加幅提升至75%，對中國經濟增長的負面衝擊多達3個百分點。投資者相信，中國會在一個月內降準0.25個百分點和加推逾5,000億元人民幣的財政刺激。

不過，陳姝瑾指，關稅戰並非到了完全「無得傾」的地步，因為如果再對中國加徵關稅，美國平均進口關稅稅率會升上23至25%，比特班子心目中理想的17至20%為高，而且財長貝森特說過，「如果（被加徵對等關稅的經濟體）不還擊，那個關稅就是頂部」。

她強調，雖然計算對等關稅的公式備受經濟學家嘲諷，但由於華府同時有一份長遠37頁的豁免貨品清單，可見美國對等關稅不是一拍腦袋而成，更多是「開天殺價，落地還錢」，為談判預留空間。