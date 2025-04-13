【星期一‧炒啲乜】中美貿易戰激化　港股有排驚？

中美貿易戰激化，觸發環球大冧市。其中，港股恒指上周曾單日暴瀉3,021點，創歷來最大點數跌幅，成交額增至破紀錄的6,208億元，儘管其後4日反覆上升，全周計仍要累挫1,935點或8.46%，連跌5周。即使是過去幾年強勢的美股也一度遭大幅拋售，因投資者憂慮美國經濟步向衰退的風險愈來愈大。

展望今周，投資者仍要密切關注最新的關稅動向，並聚焦內地的應對措施和領導人到東南亞三國進行國事訪問。此外，美股進入首季業績期，管理層的展望或將左右投資情緒。

數據方面，內地周內將公布上月社會消費品零售總額、規模以上工業增加值、城鎮固定資產投資、今年首季國內生產總值(GDP)等重磅經濟數據；英國、加拿大、日本將公布通脹率；歐洲央行與加拿大央行將議息，澳洲央行亦會公布上次議息會議紀錄。投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以控風險。

1、【陳樂怡：港股短線策略偏好高息股及內需股】

2、【葉尚志：恒指重要支持18671點 候低吸建行】

3、【陳鳳珠：環球資產價格亂局未止】

4、【鄺紫珊：醫療產業抗波動能力強】

5、【郭家耀：風險充分反映後作長線資產布局】