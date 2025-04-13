周末錄近50宗一手成交 何文田站項目兩日吸金5160萬元
2025年04月13日 21:59
東網電視更多新聞短片
本周末沒有全新大盤開售，市場於兩日錄得近50宗一手成交，較對上一周約127宗下跌約六成。當中，何文田站現樓項目兩日內連沽4伙，吸金逾5,160萬元。
●何文田站瑜一‧天海兩日套現逾5,160萬
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周末兩日共售出4伙，套現逾5,160萬元。是日新售出單位包括第2B座12樓及16樓B室，均屬兩房梗廚間隔，實用面積525方呎，成交價分別為1,249.84萬及1,218.84萬元，呎價約23,806及23,216元。整個瑜一系列項目已累售557伙，套現約90億元。
●元朗洪水橋滙都周末兩日沽4伙
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都，於周末兩日共沽出4伙，總成交金額逾1,970萬元。集團執行董事關堡林表示，項目銷情持續，兩期項目餘下最後58伙待售。項目是日新售出單位包括第3座3樓B06室，實用面積491方呎，採三房間隔，以560.53萬元成交，呎價約11,416元。項目預計關鍵日期為今年6月底，相信取得滿意紙後會隨即安排買家收樓。
●啟德跑道區柏蔚森II兩房呎售約16,513元
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作的啟德跑道區柏蔚森II，周日(12日)以653.9萬元售出兩房單位，為第3座5樓D室，以實用面積396方呎計，呎價約16,513元。柏蔚森系列三期累售548伙，套現逾37.5億元。
●薄扶林道138號洋房成交價3億創今年新高
菱電發展旗下的薄扶林道138號項目首錄承接，周六(12日)通過招標售出洋房3號，實用面積6,071方呎，外連1,121方呎平台，1,607方呎花園及490方呎天台，洋房連同兩個車位以3億元成交，呎價約49,415元，成交價為今年新盤市場新高。資料顥示，該盤提供3座洋房，實用面積逾6,000方呎，每座均設私人花園及游泳池。
●筲箕灣傲華連沽兩伙平台特色戶
協成行發展旗下筲箕灣傲華，周末兩日招標售出兩伙連平台特色戶，共涉逾948萬元。周日(13日)最新售出的單位為3樓B室，實用面積190方呎，開放式間隔，外連75方呎天台，以392.8萬元成交，呎價約20,674元。發展商對公眾開放平台特色戶以供參觀後，一周內已接待50組準買家，當中約七成是用家，其餘屬於投資者。
●何文田太子道西233號四房售2,283萬
新鴻基地產(00016)及會德豐地產合作發展的何文田現樓項目太子道西233號，周六(12日)以2,283萬元售出15樓C室，為實用面積966方呎，屬四房間隔，呎價約23,634元。
●佐敦高臨兩房913萬元沽
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，今(13日)以913.2萬元售出A2座23樓B室，為實用面積415方呎兩房間隔，呎價約22,005元。
●屯門飛揚第2期一房單位381萬重新售出
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第2期，周六(12日)以381.9萬元重新售出3座18樓G室，為實用面積283方呎的一房戶，呎價約13,495元。資料顯示，該單位曾於2023年3月最初開售時以395.4萬元沽出，亦即單位最新做價較兩年前低約3.4%。
●日出康城GRAND SEASONS單日套現近2,000萬元
港鐵公司(00066)及會德豐地產合作發展的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周日(13日)連沽4伙，成交價介乎454.3萬至624.1萬元，單日套現近2,000萬元。當中，第1B座22樓D室，為實用面積435方呎的兩房單位，成交價624.1萬元，呎價約14,347元。