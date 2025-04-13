周末錄近50宗一手成交　何文田站項目兩日吸金5160萬元

本周末沒有全新大盤開售，市場於兩日錄得近50宗一手成交，較對上一周約127宗下跌約六成。當中，何文田站現樓項目兩日內連沽4伙，吸金逾5,160萬元。

●何文田站瑜一‧天海兩日套現逾5,160萬

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，周末兩日共售出4伙，套現逾5,160萬元。是日新售出單位包括第2B座12樓及16樓B室，均屬兩房梗廚間隔，實用面積525方呎，成交價分別為1,249.84萬及1,218.84萬元，呎價約23,806及23,216元。整個瑜一系列項目已累售557伙，套現約90億元。

●元朗洪水橋滙都周末兩日沽4伙

●啟德跑道區柏蔚森II兩房呎售約16,513元

●薄扶林道138號洋房成交價3億創今年新高

菱電發展旗下的薄扶林道138號項目首錄承接，周六(12日)通過招標售出洋房3號，實用面積6,071方呎，外連1,121方呎平台，1,607方呎花園及490方呎天台，洋房連同兩個車位以3億元成交，呎價約49,415元，成交價為今年新盤市場新高。資料顥示，該盤提供3座洋房，實用面積逾6,000方呎，每座均設私人花園及游泳池。

●筲箕灣傲華連沽兩伙平台特色戶

協成行發展旗下筲箕灣傲華，周末兩日招標售出兩伙連平台特色戶，共涉逾948萬元。周日(13日)最新售出的單位為3樓B室，實用面積190方呎，開放式間隔，外連75方呎天台，以392.8萬元成交，呎價約20,674元。發展商對公眾開放平台特色戶以供參觀後，一周內已接待50組準買家，當中約七成是用家，其餘屬於投資者。

●何文田太子道西233號四房售2,283萬

●佐敦高臨兩房913萬元沽

●屯門飛揚第2期一房單位381萬重新售出

●日出康城GRAND SEASONS單日套現近2,000萬元