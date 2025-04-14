博愛醫院董事局主席黃曉君承諾全力連繫各界　共建美好家園

【特約報道】「博愛醫院甲辰乙巳年董事局交代就職典禮」已於2025年4月10日(上周四)假香港瑰麗酒店舉行，典禮獲眾多政商界友好及董事局前賢蒞臨觀禮。博愛醫院乙巳年董事局主席黃曉君致詞，感謝甲辰年董事局過去一年的貢獻，同時分享來年計劃。新一年博愛將續以愛國愛港為核心，強化國情學習，積極參與內地交流；同時將繼續拓展中醫、牙科、基層醫療服務，增加服務網覆蓋並持續提升質素；亦會貫徹政、商、社協作，持續將「微型博愛」推展至社區、過渡性房屋以至安老等服務。

黃主席承諾，將會與董事局同寅傾盡全力，讓「博愛精神」得以傳承，她說：「『曉以大愛，君心同行』是我今年給自己和董事局的使命，推動我們努力為社會上有需要人士提供全面支援，攜手共建美好家園」。

問及加入博愛的初衷，黃主席坦言，「博愛」二字是其加入博愛醫院董事局的初心，希望關心社會、回饋社群，達到彼此關愛，實現社會和諧。實行「博施濟眾．慈善仁愛」，為有需要的人出力，與她一直的信念非常一致。

由於醉心慈善事業，黃主席笑稱，悄然無聲間已在博愛14年，度過比一個生肖周期更久的時間。對於慈善事業的未來，她最重視的是傳承，希望透過自己的身體力行，可以影響下一代繼續行善，「畀女兒睇到媽媽努力幫助社區嘅人」，希望引導女兒一起同行幫助他人。她更動情地解釋行善的初心，「因為社會上有啲人，真係好慘...」

受訪期間，她透露女兒為了參加是次就職典禮，特意坐飛機歷經20小時的旅程趕回香港。反映其女兒十分支持媽媽的慈善事業，可見黃主席對女兒的影響卓有成效。

提到今年的具體工作，黃主席將繼續堅實愛國愛港、發揮博愛所長。身為海南省政協委員，「我將帶領董事局及管理層，到內地考察交流，亦會加強博愛屬下學校的國情教育。」未來將發揚兩會精神與博愛服務結合，透過學校教育及社會服務，讓學生學習博愛精神，關心社會及國家；同時舉辦更多內地交流活動，增強學生的國民身份認同及歸屬感。

另外，交流團還有其他作用，不但將香港的Non-Governmental Organization(NGO)經驗帶回內地，也可以促進內地人來往參與香港的慈善事業，尤其是近年愈來愈多內地人透過高才通、優才通等入境計劃來港，可說是香港慈善事業的生力軍。

同時，黃主席十分重視地區的社工網絡，她說社工貼近基層，比較清楚知道時下年輕人的喜好，始終行善不能強行推動，找準年輕人的喜好更能事半功倍。例如，博愛透過舉辦歌唱比賽，已經發掘出許多「好聲音」，令年輕人發光發熱。而旗下的社企「博愛Café」，亦不只是「賺錢」，更希望創造培訓及就業機會予青年。