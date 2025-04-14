穆迪警告關稅下月開始影響通脹　美消費者荷包短期恐失3.4萬購買力

國際評級機構穆迪估計，美國關稅帶來的通脹影響將在今年夏天開始浮現，相信6至7月的數據將即非常難看。穆迪首席經濟學家贊迪(Mark Zandi)認為，美國5月通脹將十分不樂觀，情況將持續至6及7月。耶魯預算實驗室(Yale Budget Lab)更預期，美國消費者「短期」恐怕將損失4,400美元(約3.43萬港元)的購買力。

經濟學家指關稅為入口稅，將由美國商戶支付，後者將最少把部分加價負擔轉嫁消費者，暫時未清楚關稅是否為一次性價格衝擊，或是持續的情況，但可以肯定的是，消費者幾乎難以幸免。

最新通脹數據不會反映關稅影響。贊迪指，全球貿易戰將對美國3月的通脹數據有正面影響。由於擔心全球可能陷入經濟衰退，贊迪稱油價因需求減少已開始下滑，從而降低能源價格。

晨星(Morningstar)首席美國經濟學家Preston Caldwell認為，關稅的通脹衝擊需時在美國經濟體系呈現，初期數據或較預期出色。

凱投宏觀(Capital Economics)經濟學家Thomas Ryan指，如美國總統特朗普維持關稅政策，美國消費者將在5月感受到物價顯著上升。價格上升需時滲透供應鏈，由生產商至消費者感受價格變化需時。

該行預計，美國今年通脹可能最高近4%，較3月時預測的2.4%大升。贊迪認為，食品價格將率先反映價格上升，因食品易腐爛，無法管有更多儲備下，商戶將加快把加價成本轉嫁消費者。惟特朗普舉動變幻莫測，令通脹預期仍充滿不確定性。

另一方面，如果外國以貿易限制報復美國關稅及海外需求下降，美國的旅遊及娛樂價格可能下跌。凱投宏觀指，3月數據展示端倪，美國旅客人數減少，主要是加拿大旅客減少，酒店及機票價格下降。