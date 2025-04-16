小鵬汽車：無在美國銷售汽車　沒有受關稅影響

至於小鵬向來有「造車新勢力」之稱，惟近年內地車企之間競爭激烈，創始人、董事長兼行政總裁的何小鵬則重申，「公司今年不可能穩住釣魚台」，又指未來3至5年市場競爭也會保持如此強度。

他認為，內地汽車企業的淘汰戰或會複製手機行業早年情況，最終由400至500家減少至10家之內，同時愈是趨向發展人工智能（AI）和軟件應用的公司，競爭便愈激烈，惟他強調小鵬會通過技術、企業綜合能力、商業能力和全球化提升實力，並期待下個10年小鵬一半以上的汽車銷量來自於中國以外。

談到智能駕駛在全球各國落地進程，他指現時中國和美國均有法規出台，惟歐洲和東南亞依從的是聯合國法則，呼籲全球各地加速不同出台自動駕駛法則，小鵬也已在硬件和軟件配套上做好支持和接入。

何小鵬又提及，該企並非一年做10款新產品的公司；而是專注做高科技和中高端汽車定位的公司，海外營銷策略跟中國主打的也有所不同，海外是專注維修、充電、汽車遠程升級（OTA）等。另小鵬汽車名譽副董事長兼聯席總裁顧宏地認為，小鵬在海外有非常強的品牌號召力和議價能力，尤其是教育水平較高的地區如新加坡、以色列、歐洲等市佔率較高。

被問到小鵬在歐洲的戰略布局如何，以及獲福士汽車（Volkswagen, 內地又稱大眾汽車）入股後的未來發展，顧宏地指該企在歐洲有戰略化和因地制宜的部署，譬如丹麥有銷售點、法國和德國則設自營銷售公司，強調歐洲屬一個細分化和主打高端大眾的市場。至於與福士合作的車型明年會上市，但暫時無可奉告，雙方會探索更多合作領域。