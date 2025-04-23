威勝控股印尼及馬來西亞工廠投產

PT Willfar的建成體現威勝信息「技術出海」與「本地化運營」雙輪驅動的成果。工廠將聚焦數智電網與智慧城市等產品的研發與生產，結合市場需求定制化創新產品，同時通過技術轉移與人才培養，助力本地產業鏈升級。工廠具備全工序先進製造能力，電力AMI產品、智慧配電產品、智能水表、通信模塊年產能可達到數百萬台。

Weyoung成功啟航是集團與柔佛州政府緊密合作的成果 ，同時亦要感謝州級和聯邦機構的鼎力支持，印證各方致力將新山市 古來區轉型為數字基建和可持續工業增長的核心樞紐。在開幕慶典期間，Weyoung亦與GDS Holdings轄下國際業務分支DayOne簽署戰略合作協議，雙方將圍繞數據中心領域展開深度協同，一起兌現在馬來西亞建設長期、綠色數字生態系統的堅定承諾。

Weyoung將聚焦「技術引領、生態協同、責任擔當」三大維度，積極協助馬來西亞實現數字轉型，立志成為東南亞數字經濟發展的創新引擎。集團將以「預製化+智能化+低碳化」技術為核心，與全球夥伴攜手打造以智慧賦能的數字未來。