新界票王西沙SIERRA SEA開賣　暫沽約119伙

是日銷售安排上，細分A組及B組多個時段揀樓。A1組須購至少3至10伙，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該公司有一組大手買家於時段內選購7伙，包括3伙3房、3伙2房及1伙1房戶，涉資逾3,400萬元。

緊接的A2組須購2至3伙，排隊輪候報到的準買家一度築成人龍，由九龍站環球貿易廣場（ICC）3樓電梯大堂延伸至對落一層。A3須購1伙實用面積為700方呎以上的三房單位。上述A組預留208伙可供選購。至於，B組散客時段可購1至2伙，於下午約2點半開始。

資料顯示，該盤是日發售的價單單位涵蓋38伙一房，186伙兩房及94伙三房，折實價299.88萬至838.27萬元，折實呎價約9,499至12,702元。SIERRA SEA首輪銷售日前截收逾3.7萬張入票，登上新界區票王寶座，並刷新全港歷來新盤收票量次高紀錄。