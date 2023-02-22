拜登發表俄烏戰爭一周年演說　指俄將不會獲勝

拜登在波蘭首都華沙發表俄烏戰爭一周年演說，他形容波蘭是重要盟友，感謝波蘭領袖招待他到訪。他指一年前俄羅斯入侵烏克蘭，對全世界及所有民主體制是一個挑戰，一年後的今天證實，他們作出了回應，沒有袖手旁觀。

拜登一開始指俄羅斯於一年前發動了欲置人於死地的攻擊，過去逾75年作為和平基石的全球行為準則陷入危機，一年前全球有心理準備烏克蘭首都基輔將淪陷，但他表示自己剛從基輔回來，可以向各位報告，基輔目前仍堅靭，他指北約因俄羅斯入侵烏克蘭變得前所未有地團結，並讓瑞典和芬蘭「北約化」。

拜登指俄羅斯不會在烏克蘭戰爭獲勝，烏克蘭仍是獨立和自由，由赫爾松至哈爾科夫，烏軍都成功奪回土地。他指澤連斯基的政府是由民主選出，仍代表烏克蘭人的意願，指聯合國大會已譴責俄方的侵略。

拜登指俄羅斯總統普京以為西方會依賴俄能源市場，但他們已找到其他來源，與美國一同終止對俄化石燃料的依賴。他重申西方沒有密謀攻擊俄羅斯，如俄方停止入侵烏克蘭，戰事就可結束，但如果烏克蘭停止防衞，就是烏克蘭的末日。他認為俄烏戰爭從來都無必要，而且是一場悲劇。

拜登在演說最後感謝波蘭、烏軍及所有捍衞自由的人。演說結束後，一些手持烏克蘭國旗、波蘭國旗和美國國旗的小朋友走到台上歡迎拜登，拜登與他們對話。