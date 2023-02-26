瓦格納宣稱奪巴赫木特北部村莊　烏軍否認

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團始創人普里格津（Yevgeny Prigozhin）上周六（25日）宣布，集團部隊已攻佔烏克蘭東部城市巴赫木特北部的亞希德內村（Yahidne），這是瓦格納宣稱在該地區佔領的第3座村莊。

普里格津在一段簡短錄音聲稱，瓦格納集團風暴部隊於上周六晚上7時已完全掌控巴赫木特北部的亞希德內地區。前一日，普里格津亦宣稱另一個相鄰村莊貝爾克希夫卡（Berkhivka）已完全落入瓦格納集團的控制。瓦格納於上周則稱，成功攻佔巴赫木特附近的帕拉斯科維夫卡村（Paraskoviivka）。

烏軍指揮官馬季亞爾（Yuriy Fedorovych Madyar）上校則指，士兵們仍在死守巴赫木特附近地區，俄方沒有成功奪取土地。他表示，烏軍仍守住巴赫木特北面、東面、西南偏南的3個市郊據點，敵軍進攻行動失敗。現時沒有發現俄軍在上述區域有額外屯兵，但集結在巴赫木特的俄軍足以每日發動數次進攻。巴赫木特南面情況穩定，北面是最難防守的前線之一，當地有大量敵軍和高強度攻勢，烏軍已調兵到該處阻止俄軍包圍巴赫木特。