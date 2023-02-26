澤連斯基警告美國　停止援烏將無法領導全球

烏克蘭總統澤連斯基上周五（24日）警告，假如美國停止援助烏克蘭，將失去在世界上的領導地位。美國前總統特朗普受訪稱，烏克蘭完全主導美國，並認為基輔可能與北溪天然氣管道爆炸一事有關。他指美國已援助烏克蘭1,500億美元（約1.17萬億港元），而歐洲幾乎甚麼都沒有提供

澤連斯基在記者會上宣布，本年是「無敵年」（Year of Invincibility），誓言要團結全世界反對俄羅斯。記者提問澤連斯基，對愈來愈多美國人認為政府給予烏克蘭太多援助有何看法。他稱：「我可以告訴他們一件事：如果他們不改變觀點，如果他們不理解我們，如果他們不支持烏克蘭。他們將失去北約，他們將失去美國的影響力，他們將失去在世界上所享有的領導地位。」

澤連斯基指出，如果烏克蘭因美國削減援助而倒下，俄羅斯將揮軍波羅的海國家及北約成員國，美國屆時不得不把人民的兒女送上戰場，就如烏克蘭人把子女送上戰場一樣，最終下場便是戰死。他又指，中斷對烏克蘭的經濟援助，會導致美國失去一個4,000萬人口及數百萬兒童的國家支持，並反問美國兒童與烏克蘭兒童有甚麼分別。