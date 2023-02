作者涉歧視黑人　美媒拒刊登《呆伯特》漫畫

美國著名喜劇漫畫《呆伯特》(Dilbert)作者亞當斯(Scott Adams),早前形容黑人是「種族仇恨群體」並呼籲白人不要接近。事件引起爭議,多間媒體上周五(24日)起先後宣布不會刊登《呆伯特》。

亞當斯上周三(22日)在直播節目上提到調查機構「拉斯穆森報告」的民調,指它顯示大多數黑人同意「當白人沒問題」的說法。亞當斯表示,「如果近一半黑人對白人不滿...那就是個仇恨團體」,「我不想跟他們有任何關連。我會說,根據目前的情況,我給白人的最好建議就是遠離黑人...因為沒辦法解決這個問題。」

「當白人沒問題」(It's okay to be White)是美國右派團體於2017年提出的口號。亞當斯又指,他已搬往黑人較少的地區,給白人的建議就是遠離黑人,他又提及種族在教育及其他議題的差距,強調無意挑起事端。

連同《洛杉磯時報》在內,多間美媒先後表明不再刊登《呆伯特》,理由是作者的歧視言論,有媒體機構重申支持自由公平的意見交流,但仇恨言論已越界。亞當斯其後回應,稱在配合語境的情況下聽他的言論,則會同意其看法。管理轉載《呆伯特》的連橫漫畫發表聯盟沒有回應事件。