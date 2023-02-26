作者涉歧視黑人　美媒拒刊登《呆伯特》漫畫

美國著名喜劇漫畫《呆伯特》（Dilbert）作者亞當斯（Scott Adams），早前形容黑人是「種族仇恨群體」並呼籲白人不要接近。事件引起爭議，多間媒體上周五（24日）起先後宣布不會刊登《呆伯特》。

亞當斯上周三（22日）在直播節目上提到調查機構「拉斯穆森報告」的民調，指它顯示大多數黑人同意「當白人沒問題」的說法。亞當斯表示，「如果近一半黑人對白人不滿...那就是個仇恨團體」，「我不想跟他們有任何關連。我會說，根據目前的情況，我給白人的最好建議就是遠離黑人...因為沒辦法解決這個問題。」

「當白人沒問題」（It's okay to be White）是美國右派團體於2017年提出的口號。亞當斯又指，他已搬往黑人較少的地區，給白人的建議就是遠離黑人，他又提及種族在教育及其他議題的差距，強調無意挑起事端。

連同《洛杉磯時報》在內，多間美媒先後表明不再刊登《呆伯特》，理由是作者的歧視言論，有媒體機構重申支持自由公平的意見交流，但仇恨言論已越界。亞當斯其後回應，稱在配合語境的情況下聽他的言論，則會同意其看法。管理轉載《呆伯特》的連橫漫畫發表聯盟沒有回應事件。