阿根廷周四（2日）宣布，退出與英國於2016年簽署，有關福克蘭群島的《福拉多里-鄧肯協議》。阿根廷指出，主權問題需在聯合國非殖民化指導方針下解決，要求重啟談判。

阿根廷外長卡菲耶羅在印度出席二十國集團（G20）外長會議期間，把決定當面通知英國外交大臣祁湛明。卡菲耶羅指出，阿根廷已提議重啟福克蘭群島主權談判，並將遵循聯合國大會和聯大非殖民化特別委員會的指導方針。祁湛明回應稱，福克蘭群島屬於英國，島民有權決定自己的未來，他們已選擇繼續成為自治的英國海外屬地。英國美洲和加勒比地區事務部長拉特利指，阿根廷的決定令人失望，指摘對方退出安慰1982年衝突死者家屬的協議。

福克蘭群島位於南大西洋，於1833年起由英國統治，惟阿根廷堅稱自1816年脫離西班牙獨立後，一直擁有福克蘭群島主權。英阿於1982年為了福克蘭而開戰，奪去逾千人性命，最終以英國勝利告終。英阿於2016年簽署協議，承諾在能源、漁業、運輸及識別陣亡士兵遺骸上合作。參與談判的英國外交官員聲稱，協議是透過摸酒杯底促成，惟阿根廷主事官員否認。