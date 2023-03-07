最高統帥參謀部會議舉行　下令堅守巴赫木特

烏克蘭總統澤連斯基周一（6日）主持最高統帥參謀部會議，決定繼續堅守頓涅茨克州戰略重鎮巴赫木特。會議討論武器裝備供應，以及向各行動方向分配武器裝備問題。美國國防部長奧斯汀表示，巴赫木特的象徵意義大於戰略意義，失守不代表俄羅斯扭轉局勢。

澤連斯基詢問武裝部隊總司令扎盧日內、陸軍司令西爾斯基，有關巴赫木特方向進一步行動情況，以評估防禦行動。扎盧日內及西爾斯基支持繼續防禦，並進一步鞏固巴赫木特的陣地。德國《圖片報》報道，扎盧日內曾要求棄守巴赫木特，惟澤連斯基拒絕，兩人產生矛盾。澤連斯基批評有人散播不實資訊，他透露在會議上詢問扎盧日內及西爾斯基的看法，兩人主張不撤退及不增援，獲得與會人士一致同意。澤連斯基下令扎盧日內，派出適合部隊策應巴赫木特守軍。

西爾斯基周日（5日）再次視察巴赫木特前線，為上月25日以來第三次。他稱守軍正在保衞巴赫木特以北的陣地，阻止敵方完成包圍。守軍給敵人造成大量損失並摧毀大量裝備，逼使瓦格納最優秀突擊部隊投入戰鬥，削弱進攻潛力。俄羅斯瓦格納僱傭兵三面圍困巴赫木特，瓦格納始創人普里高津聲稱，烏軍集結兵力威脅瓦格納側翼，企圖替巴赫木特解圍。他促請俄羅斯國防部盡快增援及補給彈藥，否則將有滅頂之災。