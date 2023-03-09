北約警告　巴赫木特恐在幾天內淪陷

烏克蘭軍隊在東部頓巴斯地區的重要防禦樞紐巴赫木特（Bakhumat）的戰況陷困，俄羅斯僱傭兵公司「瓦格納集團」首腦普里格津周三（8日）揚言，旗下部隊已攻佔巴赫木特整個東部地區，北約秘書長斯托爾滕貝格同日亦警告，巴赫木特可能在未來幾天淪陷，落入俄軍手中。

斯托爾滕貝格在瑞典斯德哥爾摩舉行的歐盟國防部長會議間罅向傳媒表示，俄軍以圖以數量彌補質量上的不足，向巴赫木特的戰事投入更多兵力，不能排除巴赫木特或於未來幾天淪陷可能性，但他補充說，這不一定是戰事的轉折點。然而烏克蘭總統澤連斯基警告，巴赫木特一旦失守，俄軍可在烏東長驅直進。

歐盟國防部長會議正討論增加國防生產和向烏克蘭運送彈藥的計劃。支持烏克蘭的西方國家警告，烏國的155毫米炮彈極為短缺，因為烏軍在抗俄戰事中每天都要發射數千枚此類型砲彈。歐盟防長正討論三管齊下，包括動用10億歐元（約82.8億港元）經費，在數周內將各國庫存炮彈送往基輔、綜合考量歐盟和烏克蘭的需求一起下達龐大訂單；同時也可能動用歐盟共同基金的另一筆10億歐元資金，為烏克蘭採購炮彈。