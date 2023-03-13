美韓開始自由護盾軍演制朝　尼米茲號或參演

半島局勢持續升溫，美國和南韓周一（13日）起啟動代號為「自由護盾」的大規模聯合軍事演習，為期11日，是最長的美韓聯合軍演。美韓將通過20多場野外實戰機動演習等戰區級聯演，檢查聯合防衞態勢，加強同盟的應對能力。美韓計劃在演習中反映北韓核導日趨升級的安全環境，實施具有針對性的演習，模擬實際戰爭狀況。

美韓於上周一（6日）至上周五（10日）進行作為自由護盾預備演習的危機管理演習（CMX），兩軍將省略防禦演習階段，直接進入擊退和維持朝鮮半島地區穩定的演習，並進行「雙龍」聯合登陸演習和「柚木刀」聯合特戰演習等多場演練，把聯演力度恢復至「鷂鷹」訓練以上水平。兩國正推進美國核動力航母尼米茲號參加聯合航母打擊群聯演，以及美日韓導彈預警演習與「自由護盾」對接的方案，神盾驅逐艦、搭載戰斧巡航導彈的核動力潛艇等也可能參演。

外界推測，在美韓聯演期間北韓或進行武力示威，可能會發射導彈和火箭炮等，並動員核戰力運用部隊等陸海空三軍實施大規模野外機動訓練。在周一較早時，北韓已宣布周日（12日）進行了戰略巡航導彈潛射訓練，參演的8．24英雄艦潛艇在半島東部海域景浦灣水域發射了2枚戰略巡航導彈。

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