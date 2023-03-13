俄羅斯武器出口減少　法國將後來居上

瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所周一（13日）公布最新報告，顯示美國是全球最大武器出口國，其後4強依次為俄羅斯、法國、中國及德國。第三位的法國與俄羅斯的差距明顯收窄，有望在10年內後來居上。

報告指出，美國過去5年的武器出口量佔全球40%，較2013至2017年增加14%。法國受惠於亞洲、大洋洲、中東的武器銷售及訂單，令武器出口量由2013至17年佔全球7.7%，增至2018至22年11%，增幅達44%。俄羅斯武器出口佔全球比例由上次統計的22%減至16%，原因與過去3年中國及埃及受到壓力，沒有購買俄製武器有關。隨着烏克蘭戰爭持續，令俄羅斯無法把剩餘武器出口，以及中國減少對外國武器依賴，加強自主研發，俄羅斯武器出口進一步萎縮。

至於不入5強的英國，武器出口量佔全球比例，由4.7%減至3.2%，主因在於近年未能與沙特阿拉伯達成軍售協議。沙特計劃採購48架歐洲颱風戰機，但談判僵持多年。過去5年進口最多武器首5名國家，分別是印度、沙特、卡塔爾、澳洲與中國，烏克蘭則躋身第14。