烏軍缺彈藥多新兵　官員對反攻悲觀

美國《華盛頓郵報》周一（13日）報道，烏克蘭軍隊不但彈藥短缺，具作戰經驗官兵因作戰傷亡而不斷減少。有烏克蘭官員表示，西方援助的坦克數量只有象徵意義，無法承受人員及武器不足下反攻帶來的重大傷亡，坦言現有援助資源難以發起反攻。

俄軍於冬季佔領頓涅茨克州城鎮蘇勒答爾，烏軍第46空中突擊旅某營在陷入包圍前撤走。營長庫波爾中校指目前彈藥嚴重不足，包括迫擊炮彈及40毫米榴彈。經過一年戰爭後全營近500名士兵中，約100人陣亡及400人負傷。庫波爾憶述，曾補充100名新兵，但他們一上戰場便逃跑，原來部分新兵害怕槍聲及不懂扔手榴彈。他指摘訓練中心的教官失職，要求把他們調上前線戰壕，以北約國家教官接替訓練任務。他又指，擁有6個月戰鬥經驗的士兵，與剛出靶場的新兵判若兩人，部隊現時只有少數士兵擁有作戰經驗，但他們非死即傷。

烏軍第36陸戰旅士兵德米特羅透露，缺乏經驗的士兵害怕離開戰壕。有時炮擊十分猛烈，一名士兵驚慌發作會影響其他人。他曾試圖安撫同袍，但下次發生同樣事件時，同袍卻一走了之。有美國官員認為，戰場局勢或未必反映烏軍全貌，因為烏克蘭正為即將到來的反攻單獨訓練部隊，並故意不派遣他們參與目前戰鬥，包括保衞巴赫木特。有德國官員指出，柏林估計烏軍有12萬人傷亡，並指烏克蘭因不信任德國，拒絕提供傷亡數據。烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克強調，軍隊現狀沒有削弱他對反攻的樂觀態度。