求金援加倍未獲台回應　洪都拉斯轉靠攏北京

洪都拉斯總統卡斯特羅周三（15日）在社交網宣布，已指示外長雷納處理與中國建立正式關係。雷納表示，有關決定是因為經濟需要。他指該中美洲國家快被債務淹沒，急需注入新的資金，因此有關決定是「務實而無關意識形態」。

雷納周三在當地電視台節目中表示，洪都拉斯基於人民的巨大需要，要求台灣將每年給予的援助加倍至1億美元（約7.8億港元），並調整該國積欠台灣的6億美元（約46.8億港元）債務，但台方未積極回應。他又指出，洪都拉斯去年支付國內外債務合共22億美元（約171.6億港元），今年需再支付23億美元（約179.4億港元），而這些債務總計高達200億美元（約1,560億港元）。雷納稱，全球171個國家與中國有外交關係，經濟現實使洪都拉斯必須作出決定。

美國官方至今未就此回應，但國會參議院外委會共和及民主兩黨議員紛紛表態。其中，外委會共和黨首席議員里施表示，洪都拉斯擁抱中國及其空頭支票是嚴重錯誤。民主黨參議員梅嫩德斯則擔心洪都拉斯靠攏北京的決定恐帶來深遠影響，並將延續至卡斯特羅任期結束之後。另一共和黨參議員魯比奧發聲明稱，很遺憾拉美地區國家持續聽信威權政權的謊言，犧牲自身主權與安全；美方現在更應與上述地區保持往來，確保中國大陸、俄羅斯及伊朗無法進一步影響當地政府。