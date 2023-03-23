瞓身工作不對勁　中年婦祼辭休職一年尋真我

美國科羅拉多州一位42歲的太太，對工作家庭兩頭燒的生活感到倦怠，毅然決定祼辭休職一年，希望尋回真正的生活步調。她在社交平台播放的休職宣言，最近在網民之間瘋傳。大家都驚嘆這位中年婦女，為何敢在如今經濟不景時期作出這種決定。

多年來伍頓（Kym Wootton）都和丈夫雙職工作養活一對子女，事業上算是相當成功。但她責任感極重，就算正在陪伴孩子依然滿腦子放不下工作。去年年底，伍頓開始發覺情緒不對勁，跟丈夫商議後決定暫時逃離職場，效法大學新畢業生來一次長達整年的休假遊歷，並在今年1月在網上發出休職宣言。網民留言大多數正面，但也有人擔心這家人的生活水準下降，更多人是擔心這會令她履歷出現空白，未來難以重返職場。

伍頓承認現在全家只靠丈夫一份收入，但因此證明了錢再少也可以過活，而且她把精神放在家人和熱愛的寫作上，日子過得更有意義也更幸福。她也盼望這決定能提醒一對子女，必要時是可以停下本來的工作，重新開始做自己喜歡的事情。

當地一位工作專家表示，暫時退下來或許有助重新激發一個人對工作的熱情。她建議打工族可以每個月抽出一天，與家人度一個長周末的假期，這也對消除倦怠有幫助。