TikTok行政總裁：中國政府沒有索取美國用戶數據

中國短片分享平台抖音國際版TikTok的行政總裁周受資，周四（23日）出席美國眾議院能源及商業委員會的聽證會接受質詢，他在會上否認TikTok與中國政府有聯繫，中國政府也沒有向公司索取美國用戶的數據，但似乎未得到議員們信納。

來自新加坡的周受資在會上強調，TikTok的母公司字節跳動不是由中國政府所有或控制，而是一家私人公司，60%股份的由全球機構投資者持有，創始人持有20%，20%由世界各地的僱員工持有；而TikTok應用程式本身也不能在中國使用，它的總部設在美國洛杉磯及新加坡，在美國有逾7,000名員工。

周受資又稱，沒有證據顯示中國政府曾取得美國TikTok用戶的數據，而中國政府也從來沒有向公司索取有關數據。委員會主席羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）要求周受資「100% 肯定」地說，中國當局和字節跳動的員工都不能使用TikTok監視美國人，或宣傳有利於中國利益的內容。周回答說，TikTok不會應中國當局的要求推廣或刪除內容，並稱該應用程式「不受任何政府的任何操縱」。羅傑斯則指周受資不能100%肯定地回答她的問題。羅傑斯又問周，TikTok會否刪除有關天安門事件及中國政府如何對待新疆維吾爾人的內容，周回答稱有關內容可在TikTok找到，但羅傑斯就警告他：「對國會作虛假或誤導陳述是聯邦罪行。」

周受資也向議員們表示，TikTok會持續把安全放在首位，尤其是青少年的安全；也會以防火牆保護美國用戶的數據，免受未經授權的外國勢力使用；TikTok也將持續保護用戶的自由表達，不被任何政府操縱，並保持透明，亦會允許第三方獨立監督機構的審查。然而，多名議員打斷他的發言，表示不相信他的說話。