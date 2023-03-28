戰術核彈頭疑已小型化　可由短程彈道導彈搭載

韓媒估計北韓的戰術核彈頭已小型化至可由短程導彈搭載。

北韓領袖金正恩周一（27日）視察戰術核彈頭，韓媒指出在北韓官媒公布的相片可見，擺放核彈頭的房間牆上掛着的圖片，展示了8種名為「火山-31」的戰術核彈頭運載工具，但估計實際展示的數量超過10種，而核彈頭似乎已小型化至能搭載在短程彈道導彈的程度

韓媒指，新公開的戰術核彈頭直徑估計為40至50厘米，整體為國防色，只有前端塗成紅色。它在小型化方面取得的進展足以安裝在北韓去年以來試射的所有固體燃料短程彈道導彈，包括KN-25、北韓版陸軍戰術導彈系統（ATACMS）和朝版伊斯坎德爾導彈。此前，南韓軍方和情報部門估計北韓還無法把核彈頭小型化到足以由短程彈道導彈搭載的程度。

北韓進行第5次和第6次核試時發布圓形和長形的核彈頭模型，因此北韓媒體今次發布核彈頭的新相片，可能暗示朝方將進行第7次核試。北韓此前公開的核彈頭是助推裂變彈頭和氫彈彈頭，這是首次公開戰術核彈頭的實物、模型和照片，南韓軍方和情報部門正密切分析它們的長度和直徑等規格，以及它是實際的微型戰術核彈頭還是模型。

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