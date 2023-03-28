載29人京都保津川遊船翻側　1死1失蹤

日本京都府龜岡市保津川一艘載29人的「保津川遊船」於周二（28日）上午翻側，船上人士包括25名遊客和4名船員，警方表示所有乘客均獲救，一名船員遇難，另一名船員失蹤。

事發於當地周二上午11時30分左右，消防部門接報指有觀光船在保津川擱淺，營運肇事觀光船的公司稱船隻在啟航15分鐘後，因其中一名船員駕駛失誤撞到一塊岩石而傾覆下沉。警方稱所有乘客獲救，無生命危險，但50多歲的船夫死亡，另一名40多歲的男子下落不明。日本傳媒指，河流下游約300米處的河岸停靠4艘小船，約有30人坐在小船上，部分人用氈子包裹自己或穿着救生衣，相信是獲救的乘客。

保津川遊船從京都府龜岡市JR龜岡站附近的登船點到京都市右京區嵯峨或嵐山地區約需1小時，每艘船的載客量為24人左右，由幾名船夫用槳和舵掌舵，乘客需穿救生衣。當地春天櫻花和秋天紅葉的美景很受歡迎，每年約有30萬名遊客前來乘坐。有旅客到登船點才知道發生意外無法上船，一名來自中國的男子說來這裏是為了上船，聽說事故時感到非常害怕。2名美國遊客則稱，聽說風景很美，很期待這次旅行，但聽說發生了事故，很震驚，希望大家平安。