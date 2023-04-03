日將出台支援友軍制度　提供設備遏華

日媒周日（2日）引述多名日本政府相關人士消息指，政府將新設無償資金合作機制，向擁有民主與法治等共同價值觀志同道合國家的軍隊提供設備，並支持其提高能力。因應在東海和南海加強軍事活動的中國，此舉旨在直接支援東南亞等發展中國家的軍隊，以提升遏制力。

報道指，新制度名為「政府安全保障能力強化支援」（OSA），日本政府去年12月在內閣會議上敲定的國家安全保障戰略中，寫入新設與友軍的合作機制，新制度正是落實相關內容。這是不同於僅限非軍事領域的政府開發援助（ODA）機制，將在本月內的國家安全保障會議上決定該制度，擬就夏季前後向菲律賓軍隊提供沿海監視器材達成一致，料於本年度再向菲以外的印太多國提供通信裝置等。

新制度合作對象限定為不直接參與國際紛爭的領域，如提高警戒監視領海及領空、反恐和海盜對策等保障安全的能力、以應對災害及搜救等人道主義目的、加強聯合國維和行動的能力。提供的器材限於「防衞裝備轉移三原則」範圍內，並允許完善與軍事活動有關的基礎設施。