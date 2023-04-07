陸制裁美2機構及其負責人　斥為台獨活動提供便利

中國大陸外交部周五（7日）宣布，制裁美國哈德遜研究所、列根圖書館及其負責人，指控他們為台灣總統蔡英文從事「台獨」分裂活動提供便利。

外交部指，美方不顧中方反覆交涉和堅決反對，執意允許台灣地區領導人蔡英文於今年3月29日至31日和4月4日至6日「過境」竄美從事政治活動。美國哈德遜研究所、列根圖書館為蔡英文在美從事「台獨」分裂活動提供平台和便利，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和領土完整。依據《中華人民共和國反外國制裁法》，中方決定制裁美國哈德遜研究所、列根圖書館及其負責人。

制裁措施包括嚴格限制中國境內的高校、機構等組織和個人與哈德遜研究所、列根圖書館進行有關交易、交流、合作等活動。針對哈德遜研究所董事會主席斯特恩（Sarah May Stern）、所長沃爾特斯（John P. Walters），負責列根圖書館日常維護的列根基金會前執行主任希布斯奇（John Heubusch）、行政總裁德雷克（Joanne M. Drake）4名個人，中方凍結他們在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境。

蔡英文於上月30日過境美國紐約期間，受邀出席哈德遜研究所舉辦的「全球領導力獎晚會」，接受研究所董事會主席斯特恩及所長沃爾特斯頒贈「全球領導力獎」。至周三（5日），蔡英文過境美國加州洛杉磯時在列根圖書館與美國眾議院議長麥卡錫、17名美國國會議員會面。