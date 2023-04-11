馬克龍促歐避捲入台海衝突　跨國議會聯盟表不滿

法國總統馬克龍日前強調歐洲避免因台灣議題捲入中美衝突，並強調歐洲要戰略自主，不要跟隨美國，言論引起「對華政策跨國議會聯盟」不滿，強調馬克龍不代表歐洲。

30多位「對華政策跨國議會聯盟」國會議員周一（10日）發出聯合聲明，強調馬克龍的涉台言論不代表歐洲，且將盡力確保北京對台灣的立場會從國際社會上收到它應得的敵對回應。該份聲明指出，聯盟成員對於馬克龍的發言感到非常失望，特別是關於歐洲應該避免被捲入台灣衝突。

聲明提到，在北京增強南海軍事演習，並向俄羅斯侵略烏克蘭展現持續支持之際，這是對台灣送出漠視訊號的最糟時機。議員同聲譴責馬克龍判斷失當的言論不僅無視台灣在全球經濟中的關鍵地位，更傷害了國際社會維持台海和平數十年來的努力，且以歷史為鑑，批評過去對威權政體的綏靖政策都沒有好結果，很可惜總統看來沒有從過去學到教訓。

聲明強調，馬克龍的發言與全歐洲，乃至全球國會議員的感受都嚴重脫節。參與聯署的30多位成員因堅定信念而團結，深信任何片面改變現狀的企圖都必須被抵抗，且台灣人民民主的聲音必須被尊重。