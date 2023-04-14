韓高官指無證據表明美竊聽韓　外洩機密不實

美國政府爆出機密文件外洩事件，引起軒然大波，當中包括美方曾監聽竊聽南韓國安室等部門的內容。南韓政府一名高官周四（13日）在南韓駐美大使館表示，根據政府了解的情況，並無證據表明美國曾竊聽韓方，並初步認為美方至今並未針對韓方做出動機不良的惡性行為。

南韓國安室第一次長金泰孝周二（11日）抵美後曾表示，韓方並未發現美方出於不良動機竊聽韓方的迹象，引發爭議。上述另一高官周四回應指，相關言論意思是美方似未做出可被解讀為惡意的行為，相關報道與原意似有偏差；又指任何一國都可能針對別國收集情報，也不能保證本國絕不進行相關活動。南韓政府研判，並沒確鑿證據表明美方竊聽韓方。

該高官認為，曝光的機密文件內容與事實不符，而其會見的美方人士都難掩尷尬和歉意，主動提及今次風波，表示作為同盟的美國似乎給南韓帶來大麻煩，希望韓方不要誤會。高官又指，有損同盟關係的傳聞四起，加上正值美方邀請南韓領導人訪美之際，事件在韓引發猛烈輿論，因而令美方尷尬。

南韓高官另指出，韓美首腦將在本月26日舉行的會談上另行簽署網絡安全合作文件，該文件將包括在共享、生產、分析及利用、落實情報方面重建互信的措施。雙方一致認為《韓美相互防衞條約》的地理、空間範圍應擴至太空、網絡，並據此協商。