美媒：陸將成立超音速無人機隊　對台高空偵察

美國《華盛頓郵報》周二（18日）引述從通訊應用程式Discord外洩的美國防部機密文件，顯示中國大陸將成立一支超音速高空偵察無人機隊，可從10萬呎高空飛進台灣空域收集情報，將大大加強大陸的監控能力，甚至可在未來戰爭中提供戰略資訊，或執行導彈打擊等攻擊行動。美國國防部和中國政府暫未回應報道。

美國國防部轄下的國家地理空間情報局（NGA）的外洩評估報告顯示去年8月的衞星影像，在解放軍東部戰區距離上海約560公里的一座軍事基地，拍到兩架最先進的無偵8無人偵察機。NGA的評估報告指出，解放軍幾乎肯定會在東部戰區基地成立第一支無人機隊，而東部戰區被視為針對台灣的主要作戰部隊。

評估報告列出無偵8和其搭載機轟6轟炸機的可能飛行路線，從母基地起飛後在大陸東部上空釋放無偵8，無偵8在10萬呎高空進入台灣或南韓領空，並以3倍音速飛行。報告指無偵8的引擎特色主要與火箭燃料有關，但未詳述其動力。報告又指，無偵8會利用配備電子光學攝像機和傳感器，在台灣本島和包括首爾在內的南韓西半部上空收集情報，透過合成孔徑雷達繪製地圖可免於夜間視線或大霧天氣影響。