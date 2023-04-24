國防軍需調整態勢應對威脅　建立長程打擊力量

澳洲政府周一（24日）公布最新的《國防戰略檢討》報告，指出澳洲的盟友美國不再是印太地區的單極領袖，中國與美國之間的激烈競爭正在定性印太地區，大國競爭有可能會演變成衝突。澳洲進入導彈時代，不再受其地理位置或其他國家的力量投射能力有限所保護，報告建議澳洲作出二戰以來最大規模的國防改革，重新調整態勢。

報告由前澳洲防長史密斯等人領導撰寫，指出現代戰爭已徹底減弱澳洲的地理和地區優勢，愈來愈多國家有能力在海上、陸地、空中、太空和網絡的更大範圍投射戰力，澳洲不應再認為在爆發直接衝突前仍有大量時間備戰。報告特別提到中國解放軍的集結是二戰結束以來，當前最大和最有野心，而且沒有透明度，亦不能保證其戰略意圖。

報告列出多項建議，包括重新定位澳洲陸軍、提升海軍防衞能力，並把國防重心轉移到澳洲北部和海洋，陸軍則透過建立長程打擊力量加強發展陸對海能力，同時應立即投資建造潛艇、建立長程導彈能力、升級北部基地、深化印太夥伴關係等。

聯邦政府同意報告的建議，防長馬利斯承認面對當前情況，澳洲的國防態勢不再適用，部隊需有能力進行具影響力的投射，政府正重整國防力量的任務。政府將斥資190億澳元（約995億港元）落實建議，並重新調整軍事項目的資金優次，優先讓國防軍取得更遠程的打擊能力，包括採購射程超過500公里的精確打擊導彈。