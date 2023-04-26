哈里供稱新聞集團　竊聽威廉後以巨款和解

英國哈里王子周二（25日）提交證人陳述文件顯示，新聞集團主席梅鐸旗下報章在2020年與英國王室達成秘密協議，向威廉王子支付一筆巨款，作為記者涉嫌竊聽威廉手機的和解金。威廉發言人未有回應，新聞集團拒絕評論是否達成和解，並否認與王室之間有秘密協議。

哈里正起訴新聞集團旗下英國《太陽報》和其他小報，多年來非法截取他的電話和其他個人訊息，並違背與英國王室達成的協議，要求梅鐸為此道歉。哈里未有在法律文件中列明和解條款或規模，也沒有提到入侵威廉手機的具體事件，但透露和解讓王室推遲對新聞集團索賠，從而避免就被截獲語音訊息的尷尬細節作證。惟新聞集團代表律師表示，她向參與訴訟的集團內部幾名高級律師詢問質英國王室秘密協議一事，卻沒有人曾參與、獲悉或以其他方式知道秘密協議存在。

梅鐸旗下已停刊的英國《世界新聞報》曾爆出轟動全球的竊聽醜聞，新聞集團一位女發言人周二重申，相關爭議事項都是歷史遺留問題，可追溯至1996年至2012年時期，集團正對這些事項劃清界線。