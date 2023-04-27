尹錫悅：韓美以力量優勢應對核威脅　不指望北韓發善心

正在美國訪問的南韓總統尹錫悅，周三（26日）與美國總統拜登舉行首會談後舉行聯合記者會，發表闡述兩國加強合作應對北韓核威脅的《華盛頓宣言》。尹錫悅表示，面臨北韓的核武和導彈威脅，南韓和美國會通過壓倒性的力量優勢實現真正的和平，而「非指望對方發善心的虛假和平」。

《華盛頓宣言》是一系列新措施，以加強美韓在軍事訓練、訊息共享和戰略資產轉移方面的合作，以應對北韓的核威脅。尹錫悅稱，南韓和美國商定，於北韓發動核攻擊時，南韓和美國領導人將隨即進行協商溝通，並承諾以此動用包括美國核武器在內的所有同盟戰鬥力（即延伸威懾），迅速採取壓倒性的決定性應對措施。尹又說，為了具體啟動新的延伸威懾系統，韓美決定創建核諮商小組（NCG），共享核與戰略武器運作計劃訊息，應對北韓威脅；南韓和美國也將定期進行協商，討論共同規劃，並落實把南韓尖端常規戰鬥力和美國核戰力相結合的共同作戰方案。

拜登則表示，美國絕不容忍北韓對美國、美國盟友或夥伴發動核攻擊，又指若然北韓發動核攻擊，將會招致政權滅亡的後果。拜登稱《華盛頓宣言》旨在應對日益加劇的北韓核威脅，而在「延伸威懾」方面採取進一步措施，其基礎是與南韓保持緊密合作和協商，美國將不會在朝鮮半島重新常規部署核武，但會擴大核潛艇等戰略武器的調遣規模。美國傳媒引述美國官員的說法，指美國會在南韓部署配備核子彈道導彈的潛艇，是自上世紀80年代以來首次。

拜登又強調，美韓正在加強與日本的三邊合作，爭取保障地區自由、繁榮與安全；美國也繼續尋求與北韓取得外交突破，加強朝鮮半島穩定。對於台海問題，拜登說，為了保障台灣海峽和平、穩定和繁榮，美韓首腦就確保穿越台灣海峽的安全航行達成共識。

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