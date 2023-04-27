女作家出庭供稱　遭特朗普性侵前或互相調情

美國女作家卡羅爾（E. Jean Carroll）指控前總統特朗普於上世紀90年代性侵她，並民事起訴特朗普毆打和誹謗。她周三（26日）在曼哈頓聯邦法院出庭作供，詳細講述遭特朗普性侵經過，並認為自己事前可能一直與特朗普調情。

79歲的卡羅爾供稱，事發前數年已認識特朗普，並認為他有吸引力。事發當日，兩人在曼哈頓「波道夫‧古德曼」（Bergdonf Goodman）豪華百貨公司門口碰見，特朗普讓她幫助挑選禮物，卡羅爾欣然同意。兩人遂逛百貨公司並到達6樓的內衣部，期間互相調笑對方應試穿哪件喱士緊身衣。特朗普之後把她拉到更衣室，而卡羅爾稱當時沒想到拒絕。

卡羅爾續指，特朗普關上更衣室門後把她推到牆上，使她撞到頭部，但她沒有呼救或大喊，因為不想把事情鬧大，也不想特朗普生氣。卡羅爾曾試圖掙脫，但特朗普拉下她的緊身衣，並把手指插進她陰道，使她極度痛苦。特朗普之後更插入陰莖，性侵行為持續數分鐘。卡羅爾之後推開特朗普，逃離百貨公司。卡羅爾稱，性侵事件令她無法擁有浪漫生活，她又對打破緘默後悔100多次，但為能夠出庭作證感到高興。