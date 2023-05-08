俄民族主義作家遇襲受傷　堅稱不會畏縮

俄羅斯民族主義作家普里萊平日前在汽車炸彈襲擊中受傷，他周日（7日）堅稱自己不會畏縮，而他的朋友和助手在事件中死亡。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有兩名支持戰爭人士命喪爆炸。

47歲的普里萊平在事件後首度發聲表示：「我告訴惡魔：沒有人會被你嚇到。上帝存在，我們會贏。」普里萊平向襲擊發生時和他同行的舒賓（Alexander Shubin）致敬說：「擔任我的守護天使8年，我親愛的朋友已經離世。」他又指爆炸發生之前5分鐘才剛讓女兒下車。

俄羅斯將鎖定這次爆炸歸咎於烏克蘭和美國。普里萊平狂熱支持侵略烏克蘭。普里萊平回憶自己曾經失去意識3分鐘，然後才爬出車外尋求協助。普里萊平雙腿都斷掉，他寫道：「感謝為我祈禱的每個人，因為這種爆炸應該不可能生還。」

俄羅斯調查委員會公布的照片可以看到一部遭毀、反轉的白色汽車。普里萊平表示，兩枚爆裂物中只有一枚引爆。官員最初表示，爆炸造成司機喪生，但是普里萊平說，當時是他自己在開車。

自從俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭以來，已有兩名挺戰人士在爆炸中喪生。俄羅斯極端民族主義理論家杜金的女兒達利亞去年8月在莫斯科近郊的炸彈攻擊中喪命。上月聖彼得堡一間咖啡館發生爆炸，造成軍事博主塔塔爾斯基死亡。