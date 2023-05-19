美考慮俄烏凍結衝突　如兩韓長期對峙

美國傳媒周四（18日）報道，華府考慮俄烏衝突將可能演變成凍結衝突，有如朝鮮半島南北韓長期對峙，持續可達數十年。儘管烏克蘭反攻在即，美國官員已開始臨時討論長期應對方案，包括選址設定烏克蘭和俄羅斯停戰邊界。

拜登政府前官員透露，政府內部有意見認為烏克蘭必須擁有馬里烏波爾和亞速海通道；也有人只着眼讓烏克蘭獲得安全保障，而對俄烏防線位置不太在意。拜登幕僚最近更傾向討論對烏克蘭的長期安全保障，美國希望烏克蘭能自衞並阻止未來攻擊，最低限度也要確保烏克蘭軍隊得到特別關注，包括確保烏克蘭軍備與北約體系兼容，並安排聯合訓練。白宮正權衡一系列應急計劃，當下唯一可信預測是俄羅斯不會征服烏克蘭。

美國國防部官員形容，政府最近軍事援助內容反映長期戰略轉向。前官員認為武裝衝突一旦停止，援助烏克蘭成本將隨時間下降。他預計俄烏今次較過往衝突更可能維持停火，因為雙方專業軍隊充分參與，而非只有分離主義武裝分子。官員強調討論仍在早期階段，俄烏衝突將保持熱度相當長時間，拜登政府有意為烏克蘭提供所需武器和支持，以把俄羅斯趕出烏克蘭。有歐洲官員認為，數十年內衝突和重新發動攻擊的可能性仍然存在。