傳美放風數周允轉讓F16　未收盟國正式請求

美媒周五（19日）引述消息報道，美國政府最近數周已向歐洲盟友發出信號，將允許它們向烏克蘭轉讓F16戰機。惟政府官員指不清楚有任何盟國正式申請轉讓F16，負責批准第三方轉讓文件的國務院官員也未接到工作指示。

少數歐洲國家擁有美製F16戰機供應，其中荷蘭已表示願意向烏克蘭轉讓其中一部分戰機，但基於戰機技術敏感，必須先得到美國批准。美國國家安全委員會發言人柯比拒絕評論美國向烏克蘭提供F16的可能性，並指F16不在七國集團G7議程上。官員預計F16戰機將成為7月北約峰會的討論焦點。

據美媒獲得一份美國空軍內部評估，認為培訓烏軍機師操作F16戰機只需4個月，較以往提及大幅縮短。報告提到，兩名分別駕駛米格29戰機和蘇27戰機的烏軍機師，今年2月底和3月初在亞利桑那州莫里斯空中國民警衞軍基地，使用模擬器接受戰機操作評估。他們進行9次模擬器活動，總共11.5小時。結論認為烏軍機師能夠作出相對具技術性操作，並根據參數執行模擬攻擊。

但評估也發現烏軍機師主要問題，是對以英語顯示資訊的F16航空電子設備不適應。儘管評估人員同意，兩名機師在培訓兩周時間內英語能力明顯提高，兩人語言能力仍被列為「關切」。此外，由於他們只接受過蘇聯時期戰術訓練，兩名機師都不熟悉美國標準的多機編隊飛行。