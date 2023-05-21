美英法將領登軍艦　巡霍爾木茲懾伊朗

美國本月較早時以伊朗多次扣押及騷擾商業航運船隻為由，加強在波斯灣地區的防禦態勢後，美國、英國、法國的軍方將領上周五（19日）罕有一同登上軍艦，視察巡邏霍爾木茲海峽的情況，展現團結維護該戰略航道開放的決心。伊朗革命衞隊快艇一度駛近對峙，雙方最終沒有擦槍走火，革命衞隊事後公開現場情況。

上周五，美國海軍神盾驅逐艦保羅‧漢密爾頓號與英國皇家海軍護衞艦蘭開斯特號通過連接波斯灣與阿曼灣的霍爾木茲海峽，上址是進出波斯灣的油輪必經之道，擁有高度戰略重要性。雖然美國與盟友的軍艦經常穿越霍爾木茲海峽，但保羅‧漢密爾頓號當天接載了3名軍方將領，他們分別是美國海軍中央司令部司令兼海軍中將庫珀（Brad Cooper）、英國海事指揮中心海軍准將丹尼斯（Philip Dennis），以及部署印度洋的法國部隊聯合指揮官兼海軍中將斯拉爾斯（Emmanuel Slaars）。

根據隨行的美國記者報道，當時有3艘配備機關槍的伊朗革命衞隊快艇駛近保羅‧漢密爾頓號；美國海軍船員亦按照慣例，在通過霍爾木茲海峽時手持機關槍在甲板戒備，場面一度緊張。庫珀向記者表示，雙方最接近時相距915米，又稱伊朗過去兩年扣押8艘船隻及攻擊7艘船隻，指美方有能力對區內的安全態勢帶來正面影響。

美國海軍中央司令部在新聞稿未有提及對峙情況，僅指美國海軍增加輪換派遣艦艇及飛機巡邏霍爾木茲海峽；一架P8A海上巡邏機上周日（14日）搭載巴林、法國、英國、美國的軍方人員，在霍爾木茲海峽執行一次多邊巡邏任務。白宮國家安全委員會發言人柯比本月12日宣布，國防部將作出一連串行動，增加美方在波斯灣的防禦態勢。

伊朗傳媒周日（21日）報道，革命衞隊海軍發布保羅‧漢密爾頓號過航霍爾木茲海峽的照片，現場除了該艘軍艦外，還有美國海軍補給艦艾美麗雅‧埃爾哈特號，以及滾裝船ANVIL POINT號。革命衞隊海軍上周六（20日）稱，當時出動無人機及船隻監視美方行動。