高能炸藥產量不足　國防部急起直追

美國《華爾街日報》周日（21日）報道，俄烏戰爭暴露美國國防工業提高武器產能的缺陷，美國沒有能力生產足夠多的高能炸藥，特別是CL-20等新型高能炸藥產能嚴重不足。美國國防部計劃重建本國供應鏈和翻新工廠，尋找國內供應商，並擺脫對潛在對手如中國的化學原料嚴重依賴。

報道指，美國國防工業難以提升高能炸藥產能，與本國基礎化學工業轉移到海外有關，且採購化工產品的供應鏈嚴重依賴中國。美國國防部及國會議員認識到，一旦中美爆發大規模衝突，將令美國彈藥生產陷入困境。為了擺脫對中國依賴，美國國防部正採取措施重建本國供應鏈，以高於全球市場水平價格採購化工品，並且放鬆對化工廠的環保要求。隨着中國應用自身研發的高能炸藥，美國國防部試圖通過擴大CL-20產量及使用，彌補業內人士所指的分子缺口。美國目前唯一有規模的炸藥生產商是諾斯諾普格魯曼公司，它為了生產火箭燃料而保持相關化工品產能。

美軍庫存彈藥大部分採用旋風炸藥、八硝基炸藥，並有少量TNT，它們均是上世紀40年代或之前研發的舊式火藥，僅少數彈藥採用CL-20及IMX，後者較TNT更穩定。CL-20由美國海軍上世紀80年代研發，爆炸威力較舊式火藥強40%，令破片射得更遠。美國援助烏克蘭的彈簧刀自殺式無人機戰鬥部，便是採用CL-20。