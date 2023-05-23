美航母海試　喬治華盛頓號明年駐日本

美國海軍航空母艦喬治華盛頓號周一（22日）駛離維珍尼亞州紐波特紐斯造船廠，前往大西洋展開海試，意味長達6年、歷時2,117天的換料綜合大修工程即將正式完成。該艦明年將接替姊妹艦列根號，重新部署日本神奈川縣橫須賀基地。

喬治華盛頓號2008年至2015年派駐日本，之後回國展開每艘航空母艦必經的大修工程，包括為兩個核反應堆補充燃料、對艦上系統實施現代化、翻新艦身內部，列根號接替它成為新一艘前沿部署日本的美國航空母艦。受到新冠疫情及維修資金延遲撥款影響，2017年起大修的喬治華盛頓號，工程完成時間由原定2021年延至今年。

禍不單行的是，2017年至2022年4月期間，喬治華盛頓號總共有9名船員自殺身亡；軍方日前發布詳細調查報告，指該艦在船廠大修期間，船員的生活環境條件惡劣，導致部分人在無法承受之下選擇輕生。下一艘大修的航空母艦是斯滕尼斯號，該艦2021年起停留紐波特紐斯造船廠；列根號再度與喬治華盛頓號互換位置後將回國。

負責喬治華盛號大修工程的亨廷頓‧英戈爾斯工業形容，該艦展開海試代表換料綜合大修工程的最後階段，當重返美國海軍時將是一艘現代化及有能力的航空母艦。