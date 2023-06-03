火星快車發射廿年　首次近乎實時直播

為了慶祝旗下火星探測器「火星快車」發射20周年，歐洲太空總署（ESA）周五（2日）在網上播放近乎實時火星外觀畫面，是人類開始探測該顆紅色星球以來首次之餘，同時為不少太空迷們提供多個珍貴特寫鏡頭。

總部設在法國的ESA於歐洲中部時間周五傍晚6時（香港時間周六凌晨0時）開始，在網上直播長約一小時畫面。當談及直播特別之處時，ESA任務控制中心太空船行動經理戈德弗雷（James Godfrey）稱，人們通常看到火星影像均是幾天之前拍攝，此次幾乎可以見到其實時模樣。

由於火星與地球在直播舉行期間距離超過3億公里，因此會有3至22分鐘延遲，未能做到真正實時直播。此外，由於天氣原因，直播一度受到影響，幸好最終取得足夠圖像，得以繼續揭開火星神秘面紗。

在直播過程中，部分觀眾或目睹火星外觀沒有呈現紅色。火星快車團隊成員貝爾納爾（Jorge Hernández Bernal）解釋，如果人們使用手機拍攝火星，其外觀顏色難免與肉眼所見有異，再加上火星探測器拍攝圖像經過一些處理，包括消除雜訊等種種原因相加就會改變圖像外觀。