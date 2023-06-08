美國擬與日本及台灣　共享無人偵察機實時數據

英國《金融時報》周三（7日）報道，美國計劃與日本及台灣共享海上無人偵察機的實時數據，提升台灣防衞能力並讓鄰近國家在和平時期，全面及實時了解解放軍海軍在第一島鏈的動向，美國國防部及台灣總統府拒絕評論報道。

美國國防合約商通用原子航空系統將於明年開始，向台灣交付4架MQ9B海上衞士無人偵察機。它是美國空軍在阿富汗、伊拉克、利比亞及敍利亞使用的MQ9海上改裝版，可搜尋、追蹤、瞄準敵方船隻和雷達。一旦台海戰爭爆發，解放軍水面艦艇及潛艇將在台灣周邊活動，MQ9B的能力屆時至關重要。4名熟悉軍售情況人士透露，美國將允許售台的MQ9B，與區內美軍及日本自衞隊的系統整合，讓美國及盟友能同步觀察無人機搜集的共同作戰圖像。其中一名知情人士指，將採取切實可行方法，確保盡快完成整合。

一名參與計劃的美國軍官稱，台軍將與美軍及日本自衞隊一起接受操作無人機培訓。有美軍高層認為，日本與台灣、台灣與菲律賓，以及美國與日台菲三方共享情報非常重要，但將觸犯北京的禁忌，因為對方會視為局勢升級。前美國太平洋海軍陸戰隊指揮官魯德爾表示，一旦駐夏威夷的美國海軍陸戰隊獲得首批MQ9，美國空軍取得日本以外的飛行許可，且日本海上保安廳及海上自衞隊部署同型無人機，盟友將開始探索如何建立共同作戰圖像。