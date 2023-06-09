被指收取烏能源公司500萬美元賄款　拜登一笑置之

美國傳媒周四（8日）引述知情人士披露，美國總統拜登涉嫌在任職副總統期間，收取烏克蘭天然氣公司Burisma一名高層支付的500萬美元（約3,900萬港元）賄款，協助該公司解決一系列問題。當時拜登的次子亨特是Burisma董事局成員，據指上述高層亦向亨特支付500萬美元。拜登同日被問及事件時一笑置之，反問記者「錢在哪？」，說：「我在開玩笑，這是一堆廢話。」

知情者透露，一名高度可信的秘密消息人士於2020年6月30日接受美國聯邦調查局（FBI）問話，他是一名商務人士，交代了2015年起與上述高層的多次會面和對話內容，FBI的文件遮蓋了涉事高層的身份，知情者猜測他是「非常、非常高層人士」，可能是Burisma始創人洛切夫斯基（Mykola Zlochevsky）。

向FBI爆料的消息人士指，涉事Burisma高層問他有關取得美國石油開採權和跟一間美國石油公司合作的意見，消息人士反問為何亨特在董事局仍需尋求建議，對方指亨特是「蠢材」，又解釋時任烏克蘭總檢察長紹金（Victor Shokin）正調查Burisma，令公司難以進入美國市場，所以需向拜登父子各支付500萬美元。這筆款項相信屬於「預付費用」，讓拜登父子協助處理數樣問題，包括紹金調查Burisma一事。高層告訴消息人士，他透過多個銀行戶口向拜登父子付款，調查人員起碼10年不會發現，又指沒有直接支付「大人物」；大人物被指是拜登。