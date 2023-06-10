扎波羅熱州戰鬥片段曝光　烏軍豹2A6坦克成廢鐵

俄羅斯國防部周五（9日）公布無人機拍攝片段，顯示俄軍摧毀多輛烏軍裝甲車輛，包括德國提供的豹2A6主戰坦克，以及美國援助的M2A2步兵戰車。

片段長45秒，開首有一群烏軍裝甲車在扎波羅熱州前線的開闊地帶，受到俄軍炮火打擊，隨後是裝甲車、運兵車及坦克爆炸的畫面，靜止圖像顯示多輛M2A2及一輛豹2A6遭擊毀。社交網軍事專頁分析指，至少一輛豹2A6、4輛M2A2及一輛BMR-2排雷車損毀或遺棄。周六（10日）有更多扎波羅熱州的戰鬥片段曝光，相信是周三（7日）發生在馬拉亞托克馬察村附近，多輛M2A2與一輛豹2A6困在雷區附近，其中一輛M2A2不斷向樹林射擊。至少兩輛M2A2遺棄在戰場，並有一輛觸雷炸毀。幸存烏軍士兵在俄軍炮火下撤退，施放煙霧掩護。

另一段影片可見，扎波羅熱州戰鬥中一輛烏軍M2A2遭擊中後引起彈藥殉爆，4輛受損M2A2嘗試穿過一堆棄置裝備不成功，同樣遺留在戰場上。扎波羅熱州俄軍指揮官羅曼楚克（Aleksandr Romanchuk）上將透露，烏軍首次損失出現在穿越雷區時，其後在俄軍火力打擊下撤走。