英俄部隊短兵相接　兩軍艦機四度對峙

英俄兩軍部隊近日至少四度短兵相接，執行北約波羅的海空中警戒任務的英國戰機，周四（8日）至周五（9日）合共攔截三批俄羅斯軍機；俄方一批軍艦在早前英國舉行國王查理斯三世加冕活動期間，駛近英國領海演習「示威」。

英國皇家空軍表示，派駐愛沙尼亞參與北約波羅的海空中警戒任務的颱風戰機，周四聯同瑞典空軍獅鷲戰機出動，攔截飛近北約及瑞典領空的俄羅斯軍機，分別是一架伊爾20偵察機及一架蘇27戰機，它們全程在國際空域飛行。翌日，該批英國颱風戰機再次出動，首先攔截俄羅斯一架安12運輸機及一架安72運輸機，對方當時從俄羅斯本土向南飛往加里寧格勒州；之後聯同芬蘭空軍F18戰機攔截俄軍兩架圖22M轟炸機及兩架蘇30SM戰機，對方當時也從俄羅斯本土向南飛越芬蘭灣及波羅的海。

英國國王查理斯三世今年5月6日加冕，英國皇家空軍周六（10日）透露，俄羅斯一艘護衞艦與兩艘輕型護衞艦同月3日在北海駛近英國，英方出動颱風戰機、P8A海上巡邏機、驅逐艦衞士號實施監控，配備實彈的颱風戰機飛越俄艦上方，展示英方的回應。