全球可用核武數量重回升勢　邁入最危險時期

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）周一（12日）指出，在地緣政治緊張局勢加劇下，全球的可操作新核武有所增加，終結其自冷戰以來逐步下跌的趨勢。分析人員警告，全球正漸漸邁入人類歷史上最危險的時期之一。

在2023年，全球估計有12,512枚核彈頭。9,576枚核彈頭屬於隨時可使用的軍事儲備，較一年前增加86枚，其中60枚由中國持有，12枚核彈頭歸屬於俄羅斯，其餘巴基斯坦和北韓各5枚，印度4枚。全球所有核彈頭中，3,844枚部署在導彈和飛機上，其中約2,000枚置於高度戰備狀態，幾乎全部屬於俄羅斯或美國，它們被安裝在導彈上或存放於擁有核轟炸機的空軍基地。

俄羅斯和美國擁有全球核武的近90%，並各自擁有1,000多枚退役核彈頭，正逐步拆除。中國是世界第三大核國家，估計核彈頭數量由去年1月350枚增加到今年1月410枚。研究所預計中國核彈頭數量將繼續增長，但不會超過美國和俄羅斯。法國和英國分別以290枚和225枚核彈頭緊隨其後，當中英國有120枚核彈頭可以搭載於三叉戟2型D5潛射彈道導彈，約40枚導彈已搭載在核動力彈道導彈潛艇。

自俄羅斯去年2月24日對烏克蘭發動特別軍事行動以來，俄羅斯、美國和美國等國開始降低核武透明度。美國暫停與俄羅斯的雙邊戰略穩定對話，克里姆林宮宣布暫停參加核軍控條約，並把俄羅斯的核威懾力量置於高度警戒狀態。中國從未公布核武庫規模，並指一直將自身核力量規模限制在維護國家安全所需的最低限度。但副高級研究員克里斯滕森（Hans Kristensen）認為，中國已開始大幅擴大核武庫，趨勢與其宣言不符。