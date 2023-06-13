3養蜂少年獲選　代表澳洲出席國際會議

在里奇蒙舉辦的比賽中，參賽者需作各種關於養蜂知識的測試。

澳洲傳媒周一（12日）報道，塔斯馬尼亞省一個非牟利少年養蜂人組織的3名成員，將代表澳洲於下月參加在斯洛文尼亞舉行的年輕養蜂人國際會議。他們屆時將參與大會舉辦為期5天的比賽，與來自40個國家及地區、約120名12至18歲的青少年比拼養蜂知識及技能。

3名成員分別為16歲的韋雷特（Reuben Wherrett）、14歲的奧德麗·朗（Audrey Long）及弗萊明（Lillith Fleming），他們早前在里奇蒙參加為期兩天的比賽，經過14階段的考核，測試一般知識、設備識別、蜜蜂解剖學及識別單型蜂蜜等主題後，終獲得參與國際性會議的資格。

韋雷特早於9歲便開啟其養蜂之旅，他當時偶然發現鄰居有一個多年未開封的蜂箱，在表明興趣後，對方便把蜂箱贈予他。此後7年間，韋雷特不僅發展至管理6個蜂箱，更經營一間銷售蜂蜜及蜂蠟產品的小型企業。他表示，認為蜜蜂整齊有序地分工合作釀造蜂蜜，是一種很棒的體驗。

另一代表成員弗萊明稱，期待能結交更多志趣相投的新朋友並學習新知識，她製作了許多蜜蜂聚合物粘土耳環，並出售部分為下月的旅程籌集資金。